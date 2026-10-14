“Hay que responder”: Neme rompe el silencio tras conocerse que será formalizado por grave accidente

En conversación con Plan Perfecto, el periodista y animador se refirió a su próxima formalización por cuasidelito de lesiones graves, a raíz del accidente que dejó grave a un motorista.

El periodista y animador José Antonio Neme reaccionó luego de que se conociera que será formalizado por cuasidelito de lesiones graves, a raíz del accidente de tránsito que protagonizó el pasado 7 de agosto en Las Condes.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 23 de diciembre la audiencia de formalización, luego de que el abogado Marcelo Veas presentara una querella en representación de Héctor Castro, el motociclista que resultó gravemente lesionado.

En conversación con Plan Perfecto, Neme aseguró que ha enfrentado el proceso con tranquilidad y que desde un comienzo estuvo dispuesto a asumir las responsabilidades correspondientes.

“ No hay que entrar en una conducta de desesperación innecesaria. Siempre estuve tranquilo, siempre supe que había que responder, siempre me mostré dispuesto a responder”, manifestó.

Asimismo, explicó que mantuvo contacto con el afectado durante los primeros días posteriores al accidente y que posteriormente sus abogados continuaron las conversaciones con los representantes de la víctima.

“Mi equipo de abogados siguió permanentemente en contacto con sus representantes, casi a diario, para saber cómo era su evolución clínica y también para saber cuáles eran los valores de los daños. Y llegaron a un buen acuerdo“, sostuvo.





“Fue muy doloroso”

El conductor de televisión también reflexionó sobre las consecuencias emocionales del accidente, reconociendo que fue una experiencia difícil de enfrentar.

“Fue muy traumático todo. No quiero volver a ese escenario porque es muy traumático tener un accidente. Es muy doloroso cuando uno además causa lesiones sin quererlo. También es muy doloroso, es muy angustiante”, expresó.

En esa línea, destacó la importancia de actuar responsablemente frente a este tipo de situaciones.

“Cuando se produce un accidente, hay que responder, hay que quedarse en el lugar, hay que llamar a la ambulancia, no hay que salir corriendo, no hay que culpar a otra persona”, afirmó.

Finalmente, Neme aseguró que las conversaciones entre ambas partes permitieron alcanzar un acuerdo para reparar los daños ocasionados.

“Siempre supe que íbamos a llegar a buen puerto. Accidentes ocurren, hay una parte, por supuesto, mucho más afectada. Y también el sistema te da una salida que implica una reparación”, señaló.

“Ni un tema pendiente, está todo cerrado. Está todo dentro de lo que había que hacer”, concluyó.

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