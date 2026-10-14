Por conciertos de BTS: Anuncian cortes de calles y extensión en horario del Metro

La exitosa banda surcoreana dará tres recitales en el Estadio Nacional: Miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Este miércoles 14 de octubre, se realizará el esperado primer concierto de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional, donde miles de fanáticos ya esperan la apertura de puertas del coliseo ubicado en Ñuñoa.

Cabe señalar que la exitosa agrupación realizará tres conciertos en el país. El segundo será este viernes 16 y el último se realizará el sábado 17.

Por este masivo evento y a través de sus redes sociales, la Municipalidad de Ñuñoa informó sobre el cierre de calles en las cercanías del recinto, las cuales fueron determinadas por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.





Cierre de calles por concierto de BTS

Esto ocurrirá los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 07:00 a 00:00 horas.

Pedro de Valdivia

Entre Guillermo Mann y Av. Grecia. Calzada poniente (07:00 a 00:00 hrs) y calzada oriente (07:00 a 00:00 hrs).

Av. Marathon

Pista del costado oriente, entre Guillermo Mann y Av. Grecia (07:00 a 00:00 hrs).

Guillermo Mann

Pista del costado norte, hacia el poniente, entre Pedro de Valdivia y Marathon (07:00 a 00:00 hrs).

Metro de Santiago extenderá su horario

También se anunció una medida que beneficiará a miles de asistentes, ya que Metro de Santiago extenderá el horario de las líneas 3, 5 y 6 hasta las 00:00 hrs.

Estaciones de ingreso: Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble.

Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Estaciones de salida por Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de la Florida y Vicente Valdés.

Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estaciones de combinación: Ñuñoa (L3 y L6) y Ñuble (L5 y L6).

Estaciones intermodales de combinación disponible: Bellavista de la Florida y Franklin.

Además, para las personas que deseen combinar con otros medios de transporte, estarán disponible los Park and Ride ubicados en Mall Plaza Vespucio y Mall Plaza Egaña.