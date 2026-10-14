Dueñas de casa reciben hasta $463 mil sin postulación: Revisa los requisitos para acceder al beneficio

El aporte estatal se entrega durante 24 meses consecutivos a quienes participan en programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Revisa cuáles son los requisitos y los montos mensuales.

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte económico estatal destinado a personas y familias que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se entrega de manera automática y no requiere postulación , siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Este aporte monetario busca contribuir a los ingresos de los hogares y apoyar la participación de sus integrantes en los programas de acompañamiento social.





Los pagos se realizan mensualmente durante dos años, con montos que varían según el período en que se encuentre la persona beneficiaria.

Requisito para recibir el Bono de Protección

El principal requisito para acceder al Bono de Protección es formar parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y haber aceptado la invitación a participar en uno de sus programas.

Para ello, la persona debe firmar una Carta de Compromiso y el Plan de Intervención correspondiente.

Una vez aceptada la participación y cumplidas las condiciones correspondientes, el beneficio se entrega automáticamente, sin necesidad de realizar una postulación adicional.

¿Cuánto dinero entrega el Bono de Protección en 2026?

El Bono de Protección se paga durante 24 meses consecutivos y sus montos varían de acuerdo con el período de ejecución del Acompañamiento Psicosocial (APS).

El total a 24 meses corresponde a $463.068 que en el desglose por tramo queda:

Primeros seis meses: $24.523 mensuales.

Desde el mes 7 al 12: $18.664 mensuales.

Desde el mes 13 al 18: $12.832 mensuales.

Desde el mes 19 al 24: $22.007 mensuales.

¿Cómo se paga el Bono de Protección?

El beneficio se entrega mediante un depósito bancario a la persona beneficiaria. Además, contempla alternativas de pago presencial para quienes corresponda.

El pago se puede realizar a través de una cuenta bancaria. Para conocer los detalles sobre la modalidad de cobro y la disponibilidad del dinero, las personas pueden comunicarse con ChileAtiende.

Para obtener más información sobre este beneficio estatal, puedes llamar al 800 104 777 o consultar directamente en el sitio web de ChileAtiende.