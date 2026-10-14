Ex Fiebre de Baile sufrió aparatosa caída en react de Claudio Michaux: Todo quedó registrado en vivo

El particular momento ocurrió el pasado lunes, en el marco de la denominada “semana hot”, donde Cata Days acompañó a Kurt Carrera. Después de su presentación, la influencer protagonizó un inesperado “chascarro” en vivo.

Un inesperado y divertido momento protagonizó Cata Days, influencer y exparticipante de Fiebre de Baile, luego de sufrir una aparatosa caída durante el react de Claudio Michaux, mientras se desarrollaba una nueva jornada de Fiebre de Canto.

Todo ocurrió el pasado lunes después de la presentación de Kurt Carrera, quien durante la denominada “semana hot” interpretó su canción acompañado por el baile de Cata Days.

Tras recibir la evaluación del jurado, la influencer llegó hasta el espacio de Michaux, donde ambos analizaron su participación y compartieron distintas bromas durante la transmisión.

La inesperada caída de Cata Days

Sin embargo, el momento más llamativo ocurrió cuando la bailarina se disponía a abandonar el lugar.

Cata Days simuló que iba a caerse como parte de una broma, pero segundos después terminó precipitándose de verdad, provocando las carcajadas de Claudio Michaux.

El accidente ocurrió durante una pausa comercial del programa, aunque quedó registrado en vivo a través del programa digital.





Tras la caída, la influencer debió ser asistida por su esposo y otras personas presentes en el estudio , mientras intentaba recuperarse del inesperado episodio.

“Por estar hue…”, reaccionó Cata Days entre risas, mientras que Michaux no dejó pasar la oportunidad de bromear con lo sucedido. “Viste, por hacerte la graciosa”, le comentó el comediante.

Finalmente, la exparticipante de Fiebre de Baile abandonó el lugar riéndose de lo ocurrido y lamentando que su caída hubiese quedado registrada en vivo y en directo ante los espectadores de la transmisión.

Revisa el momento acá: