VIDEO | Sus padres la estaban velando: Niña despertó en su ataúd luego de que la habían dado por muerta

El caso se volvió viral tras los registros que circulan en redes sociales y las autoridades investigan el caso.

Una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac recuperó la consciencia durante su propio velorio, el sábado 10, en la aldea de El Jocote, en Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala.

Su familia la había dado por muerta tras perder el conocimiento durante el trayecto a un centro de salud, recinto en el cual no recibió atención médica.

Abraham Ixcotoyac, el padre de la niña, declaró a la cadena de televisión local SAC, que su hija se sintió mal durante la noche y se desmayó mientras él intentaba llevarla al hospital. Al darse cuenta de que no respiraba y no tenía pulso, decidió alquilar un ataúd en una funeraria y llevársela a casa. “No la ingresaron en el hospital“, afirmó.





Madre de la joven notó movimiento del ataúd

Según Lesvia Ríos, madre de la adolescente, la familia y los vecinos ya se habían reunido para el velorio cuando notó que su hija se movía. “No dejaba de repetir que estaba viva, no muerta”, dijo. Luego relató que vio a la joven despertarse y levantarse.

En videos que circulan en redes sociales se ve a la gente reunida alrededor del ataúd mientras la adolescente se sienta. En las imágenes, los presentes le ofrecen agua a la joven y la ayudan a salir del ataúd.

En una entrevista con TV Sac, Yuleidy declaró que sintió un fuerte dolor en el pecho antes de desmayarse. “Me empezó a doler muchísimo el corazón, lo sentía muy pesado, y entonces simplemente me desmayé“, relató.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias guatemaltecas no han emitido ninguna declaración pública sobre el caso, ni han proporcionado información sobre una evaluación médica que aclare lo sucedido o confirme el estado de salud del adolescente.