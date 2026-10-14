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Por hasta 12 horas: Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en algunos casos por hasta 12 horas. 

Para este miércoles 14 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Quinta Normal, La Reina, El Bosque, Puente Alto y Melipilla. 

  • Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del miércoles 14 de octubre.
  • La Reina: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de octubre hasta las 03:00 del jueves 15.
  • El Bosque: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de octubre hasta las 02:00 del jueves 15.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 14 de octubre.
  • Melipilla: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de octubre hasta las 03:00 del jueves 15.
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