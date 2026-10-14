Por hasta 12 horas: Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en algunos casos por hasta 12 horas.

Para este miércoles 14 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Quinta Normal, La Reina, El Bosque, Puente Alto y Melipilla.





Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del miércoles 14 de octubre.

La Reina: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de octubre hasta las 03:00 del jueves 15.

El Bosque: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de octubre hasta las 02:00 del jueves 15.

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 14 de octubre.