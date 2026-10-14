14/ 10/ 2026 11:04

“No hay que convertir el radar en una especie de fetiche”: Directora de Senapred responde críticas por alertas meteorológicas

La Directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, se refirió a las críticas recibidas producto del funcionamiento de los radares meteorológicos que permiten anticipar fuertes lluvias. “El radar se complementa con información que debe ser analizada. El radar por si solo no soluciona los problemas en términos de poder anticipar un evento meteorológico”, señaló Cebrián quien además evitó referirse a los cuestionamiento del alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel quien dijo que Senapred es “un servicio chico y de juguete”.