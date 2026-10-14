14/ 10/ 2026 15:39

Sería por varios días: Allison Göhler adelantó cuándo vuelve a llover en Santiago

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, entregó el pronóstico para los próximos días en Santiago, donde la máxima alcanzará los 20°. Sin embargo, advirtió sobre un nuevo sistema frontal que afectará a la capital y que llegaría en la noche del domingo y que también dejaría precipitaciones el lunes, martes y miércoles. “Me preocupa el martes en la noche… Se ve un pulso muy fuerte en la tarde noche, acompañado de tormenta eléctrica”, afirmó la especialista.