Fluminense vs Palmeiras: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal ida de Copa Libertadores

Fluminense se mide a Palmeiras en el comienzo de las semifinales de la Copa Libertadores, partido que se juega en el Estadio Maracaná.

Fluminense y Palmeiras abren el telón de las semifinales de la Copa Libertadores, chocando este miércoles por el partido de ida.

El Flu arranca como local una serie 100% brasileña, llegando a esta instancia tras superar con sufrimiento a Platense en la ronda anterior.

Por la otra vereda está el Verdao, acostumbrado a jugar este tipo de instancias desde hace varios años y que viene de dejar en el camino a Liga de Quito en penales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Fluminense ante Palmeiras?

El partido de Fluminense ante Palmeiras será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la semifinal de ida de la Copa Libertadores será emitida de forma online por la plataforma de streaming Disney +. Para poder verla, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Fluminense y Palmeiras por Copa Libertadores

El duelo entre el cuadro carioca contra los paulistas inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 14 de octubre, disputándose en el Estadio Maracaná.

La revancha fue programada para el miércoles 21 en Sao Paulo.