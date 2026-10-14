14/ 10/ 2026 15:37

CHV Noticias y Contigo en la Mañana se unieron en vivo por particular razón: “Rompimos la cuarta pared”

Un inédito momento se vivió durante la mañana de este miércoles en Chilevisión, cuando los equipos de CHV Noticias AM y Contigo en la Mañana compartieron el mismo estudio en plena transmisión en vivo, luego de que las intensas lluvias y granizada del martes 13 de octubre provocaran inundaciones en las instalaciones del canal. Todo comenzó cuando Karina Álvarez y Carlos Grage, conductores del noticiero, recibieron sorpresivamente a Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Roberto Cox, quienes debieron trasladarse hasta el estudio de prensa para realizar el matinal. “Vamos a romper la cuarta pared”, anunciaron entre risas.