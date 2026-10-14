Emergencia en Lota por derrumbe de cerro: Captan momento en que arrasó con frontis de una casa

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas, a la altura de la curva 21 de Mayo, en el sector Gabriela Mistral, donde una enorme masa de tierra cayó sobre las tres pistas de la carretera Fernando Maira.

Una grave emergencia se registró durante la tarde de este miércoles en la comuna de Lota, región del Biobío, luego de que un derrumbe de grandes proporciones provocara el desprendimiento de una parte de un cerro, bloqueando una importante vía de circulación.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas, a la altura de la curva 21 de Mayo, en el sector Gabriela Mistral, donde una enorme masa de tierra cayó sobre las tres pistas de la carretera Fernando Maira.





El impactante momento fue captado en imágenes que muestran cómo el material se desprende del cerro y avanza hasta alcanzar el frontis de una vivienda ubicada en el sector.

Según los antecedentes preliminares, el derrumbe alcanzó aproximadamente tres metros de altura y una extensión de entre 50 y 80 metros , provocando el corte total del tránsito vehicular y peatonal en ambos sentidos.

Hasta el lugar llegaron dos unidades de Bomberos, quienes, tras revisar cámaras de seguridad de vecinos, descartaron la posibilidad de un vehículo atrapado. Tampoco se reportaban personas lesionadas hasta ese momento.

Revisa los registros acá:

🔴#Lota DERRUMBE DE CERRO EN CARRETERA FERNANDO MAIRA, altura Curva 21 de Mayo. Registro de Radio el Carbón 94.1 FM @reddeemergencia @RNE_Alpha_8 @sepulinares @cleivamoris @djgraff_German @nimbusmeteorol @NodoRiesgo https://t.co/WC5sc7nNjZ — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 14, 2026