Revisa cuáles son los cuatro requisitos para acceder a este beneficio estatal que entrega un monto mensual por cada niño, niña o adolescente, sin necesidad de postular.

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico destinado a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio estatal se entrega sin necesidad de postular, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

De acuerdo con la información oficial del gobierno, el monto alcanza los $22.601 por cada causante , cifra que se duplica en caso de discapacidad.





¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático?

Para acceder al Subsidio Familiar Automático, los niños, niñas y adolescentes deben cumplir con cuatro requisitos establecidos por las autoridades:

Ser menor de 18 años.

Cumplir con los controles de salud.

Acreditar estudios regulares.

Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Además de cumplir estas condiciones, el niño, niña o adolescente no debe recibir otros beneficios incompatibles, como la Asignación Familiar, el Subsidio Familiar otorgado por las municipalidades o el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Familiar Automático?

El beneficio contempla los siguientes montos mensuales:

$22.601 por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos.

por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos. $45.202 cuando el causante tiene una discapacidad que cumple las condiciones establecidas para recibir el monto duplicado.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario del Subsidio Familiar Automático, debes ingresar el RUT y fecha de nacimiento del causante del beneficio en sufautomatico.gob.cl o haciendo clic en la imagen inferior.