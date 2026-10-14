ARMY Bomb: Qué es el lightstick de BTS y por qué se sincroniza durante el concierto

El grupo K-pop se presenta en Chile este 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional. En sus conciertos, el ARMY Bomb será uno de los protagonistas: conoce qué es, cómo funciona y por qué sus luces se sincronizan con el espectáculo.

Los conciertos de BTS no solo destacan por sus coreografías, canciones y despliegue escénico. También cuentan con un elemento característico de sus seguidores, conocidos como ARMY: el ARMY Bomb, un dispositivo luminoso que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del grupo de K-pop.

Se trata del lightstick oficial de BTS, una especie de vara luminosa con una esfera en su extremo que los fanáticos utilizan durante los conciertos para acompañar las canciones y demostrar su apoyo a los integrantes.

Sin embargo, su principal particularidad es que puede sincronizarse con el espectáculo , permitiendo que miles de dispositivos cambien de color y se enciendan de manera coordinada.

¿Cómo funciona el ARMY Bomb durante los conciertos de BTS?

El ARMY Bomb cuenta con tecnología Bluetooth que, en sus versiones compatibles (BTS Official Light Stick Ver.4), permite vincularlo con sistemas de control de iluminación utilizados durante los conciertos.

De esta manera, las luces pueden cambiar de color, intensidad y ritmo según la canción o el momento de la presentación , creando efectos visuales que abarcan distintas zonas del recinto.

Para participar en esta experiencia, los asistentes generalmente deben configurar su dispositivo siguiendo las instrucciones oficiales del evento. Dependiendo del sistema utilizado, esto puede incluir una aplicación y el registro de los datos de su asiento.

Así, cada ARMY Bomb puede formar parte de una coreografía de luces colectiva, convirtiendo al público en un elemento más del espectáculo.





¿Es necesario tener un ARMY Bomb para asistir al concierto?

No. El ARMY Bomb es un accesorio opcional y no constituye un requisito para ingresar a los conciertos de BTS.

Además, es importante considerar que existen distintas versiones del dispositivo y que no todas necesariamente son compatibles con los sistemas de sincronización de cada gira.

Por eso, antes de comprar uno, se recomienda revisar los canales oficiales de BTS y las indicaciones de la productora para conocer los modelos admitidos y las instrucciones de funcionamiento en Chile.

Para los seguidores y seguidoras que no alcanzaron a comprar antes del show, el lightstick también estará a la venta como merchandising oficial en el Estadio Nacional.