BTS en Chile: Horario de apertura de puertas y la lista de objetos prohibidos

La productora a cargo del evento ya entregó la información final con todos los detalles sobre las tres fechas en las que la banda coreana tendrá shows en Chile.

El grupo surcoreano BTS ya se encuentra en Chile para presentarse en el Estadio Nacional este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Al respecto, DG Medios, la productora a cargo del evento, ya publicó la información final con todos los detalles respecto del concierto, incluyendo el horario de apertura de puertas y la lista de objetos prohibidos.





¿A qué hora es la apertura de puertas para el concierto de BTS?

Según expuso la productora en sus redes sociales, el check-in para las entradas VIP es a las 10:00 horas, mientras que el ingreso al Estadio Nacional comienza a las 14:00 horas en todas las fechas.

Army Zone: 11:30 horas a 16:30 horas.

Ingreso del público general al coliseo del Estadio Nacional: 16:30 horas.

Local DJ Set: 18:30 horas.

Show: 20:00 horas.

Los horarios están sujetos a modificaciones.

¿Qué objetos están prohibidos?

Carteles y banderas mayores a 28×43 cm.

Elementos con varas.

Equipos de fotografía y video con sus accesorios, sumado a cámaras cuyo lente sea más grande que 10 cm.

Grabación profesional y transmisiones.

Armas de cualquier tipo.

Botellas y recipientes no permitidos, ya sean de vidrio, metal o térmicos, sumados a coolers, bidones de agua y refrigeradores portátiles.

Cascos.

Sillas y elementos con ruedas.

Asientos y bebidas externos al recinto.

Alimentos y bebidas externos al recinto.

Alcohol y sustancias ilegales.

Cigarrillos, vapeadores y productos que contengan tabaco.

Aerosoles.

Además, es importante recalcar que el equipo de seguridad dentro del Estadio Nacional está facultado para prohibir cualquier objeto que ellos consideren peligroso o inapropiado.

Para ello se considera la seguridad del recinto, los asistentes, el personal del evento y los artistas, por lo que todos los artículos están sujetos a evaluación.

Es importante destacar que dentro del estadio habrá zonas de hidratación, venta de bebidas y venta de alimentos. Para estos últimos dos puntos se aceptarán pagos con tarjeta y efectivo.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DG Medios (@dgmedios)