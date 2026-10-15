Alcalde de Peñalolén denuncia que la ANFP lleva 16 años funcionando sin patente municipal en la comuna

El máximo ente regulador del fútbol chileno registra actividades en la comuna desde 2010 y su deuda con el Municipio podría llegar a los $172 millones.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lleva al menos 16 años funcionando en Peñalolén sin contar con una Patente Municipal y mantiene además obligaciones pendientes por concepto de derechos de aseo asociados al inmueble que ocupa en Av. Quilín 5635.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peñalolén, la institución tendría una deuda municipal que podría llegar a los $172 millones, correspondiente a obligaciones acumuladas y los respectivos reajustes, intereses y multas establecidos por la normativa vigente.





“En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”, afirmó el alcalde.

El jefe comunal agregó que “vamos a seguir fiscalizando y cobrando las obligaciones que correspondan, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el Municipio son necesarios para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familias”.

El alcalde Concha anunció que dentro de las próximas semanas les llegará una notificación de cobranza a la ANFP para regularizar su situación. Una vez regularizadas las obligaciones correspondientes, deberá completar los trámites municipales necesarios para formalizar su situación.