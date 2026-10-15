15/ 10/ 2026 10:33

Buenas noticias para el bolsillo: Gobierno anuncia baja de 4.3% en las cuentas de la luz

En el marco de una nueva sesión del Comité Económico en La Moneda, la ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que la razón por la cual disminuirán las tarifas eléctricas en enero de 2027 se debe principalmente a “que terminan los contratos más caros y eso hace que el informe preliminar del precio nuevo promedio recoge que el tema de la generación tenga una rebaja”. Rincón además, agregó que “las bajas son muy significativas y eso es una gran noticia para el país”.