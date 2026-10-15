“Ahí cometí un error”: Pinilla entregó detalles de su colapso y retomará tratamiento

El exdelantero descartó una sobredosis y que haya gastado $7 millones en una fiesta. Además, aseguró que su descompensación se dio en medio de un “cuadro emocional que creía superado”.

El pasado martes Mauricio Pinilla encendió las alarmas al ingresar de urgencias a la Clínica Las Condes, donde quedó internado y este miércoles fue dado de alta.

De inmediato surgieron varias versiones sobre la salud del exdelantero y se barajó un infarto o una posible sobredosis tras un extenso carrete.

Todas esas especualciones fueron descartadas por “Pinigol”, quien afirmó que su descompensación se dio en medio de un “cuadro emocional que creía superado”.





Mauricio Pinilla: “Colapsé”

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el también comentarista deportivo indicó: “Hace rato vengo arrastrando una depresión súper fuerte que pensé que había superado. Me sentía súper bien, súper contento y tranquilo, pero colapsé, me dio una crisis de pánico de una hora y tanto, y una crisis de angustia que duró cuatro o cinco horas, no se me pasaba con nada“.

Pinilla afirmó que esto ocurrió debido a la relación con sus hijos, los temas de abogados y otras cosas que lo tienen perturbado. “Creí que haciendo muchas cosas, esta situación se me iba a pasar. Quería tapar lo que me estaba pasando y terminé acumulando millones de huevadas. Me repleté de cosas otra vez y tuve un colapso”.

Pinilla explica crisis que lo afectó

El exdelantero de La Roja contó que se sentía muy mal y creía que se iba a desmayar. “Sentía puntadas en el corazón, el cuerpo sin fuerza y la vista borrosa. Fue una crisis muy fuerte, menos mal estaba con dos amigos. Les dije que era una crisis de pánico, que a veces me daba y que se me iba a pasar en un rato”, afirmó.

Sin embargo, luego vino la crisis de angustia, con dolor en el pecho, donde ni siquiera podía hablar. Tras perder la fuerza en las piernas, sus amigos lo llevaron a la clínica.

Pinilla aprovechó de descartar la versión de que habría sufrido una sobredosis. “No sé de dónde salió eso. Nada que ver, no soy Elvis Presley, jajaja… He pasado por ese proceso y lo he reconocido en televisión, pero no es el caso. Esta vez no“.

El exfutbolista también negó que haya gastado $7 millones en una extensa fiesta durante el fin de semana largo. “Es mentira, no salí de mi casa. Estuve descansando y el domingo en la mañana me invitaron a un almuerzo y ahí me junté con mis amigos”.

Pinilla retomará tratamiento médico

El bicampeón de América con La Roja señaló que necesita descanso y seguir con el tratamiento de terapias sicológicas y siquiátricas, las cuales había dejado. “Ahí cometí un error”.

“Vamos a preparar bien la cabecita, porque tengo demasiados proyectos que cumplir. Me voy a levantar. Vamos a estar bien, así que tranquilos. Fue una descompensación por lo emocional, por acumular demasiadas cosas”, cerró.