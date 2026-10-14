Mauricio Pinilla confirmó hospitalización y reveló el problema de salud que sufrió

El exfutbolista compartió un mensaje en sus redes sociales donde contó detalles de su hospitalización por un problema de salud mental.

Mauricio Pinilla habló sobre su estado de salud tras días de rumores acerca de una internación en un recinto médico.

El exfutbolista reapareció con un mensaje en sus historias de Instagram, en el que contó detalles de lo que ha vivido en los últimos días.

Según explicó en su publicación, tuvo que ser internado debido a un problema de salud mental .





“Queridos amigos y amigas: ya me encuentro descansando en mi hogar. Sufrí una descompensación por estrés, crisis de pánico y angustia“, reveló.

Pese a la complicación, Mauricio Pinilla contó que ya dejó atrás el episodio y que inició su recuperación en casa.

“¡Gracias a Dios ya lo superamos y nos encontramos descansando en casa! Gracias por los miles de mensajes que recibí. Los amo y agradezco la preocupación”, agregó.

“Nos vemos pronto para seguir haciéndolos reír y divertirnos. Mucho amor para ustedes. ¡Gracias, gracias, gracias!”, finalizó.

Pinilla habló de su estado de salud