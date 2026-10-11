“¿Mi bella…?”: Mauricio Pinilla sorprendió con coquetos mensajes a Gala Caldirola en redes sociales

El exfutbolista comentó dos publicaciones de Instagram de la española durante los últimos días y protagonizaron un divertido intercambio.

Durante este fin de semana largo, Mauricio Pinilla ha dejado coquetos comentarios en las últimas publicaciones de Gala Caldirola en su Instagram.

El exfutbolista fue pareja de la panelista de Plan Perfecto durante parte de 2022 y 2023. Desde entonces, ambos han mantenido un vínculo marcado, entre otras cosas, por compartir al mismo representante.

“¿Mi bella genia? , escribió Pinilla en una fotografía de Gala en el desierto de Perú, a lo que ella respondió: “¿Dónde está mi botella?”.

“Yo te la tengo guardada”, añadió el participante de Fiebre de Canto. Gala concluyó el intercambio con un: “Jajaja, no te la tomes, buen sábado”.





Unas horas después, Mauricio volvió a comentar otra publicación de la española. Acompañado de emojis coquetos escribió: “Para un poquito, flaquita peluda”.

Curiosamente, Suro Solar, representante de ambos, también se sumó a la interacción con un humorístico “no somos nada”. “Nada”, recalcó Gala, mientras que Pinilla remató: “Absolutamente nada”.

“Jajaja, ¿qué puedo decir? Siempre supe que cuando se conocieran se iban a llevar bien. Par de moshos“, comentó Caldirola, dirigiéndose a su manager y amigo.

Finalmente, el exfutbolista cerró el intercambio con un mensaje cariñoso: “Más lindos todos mis niños, equipo de lujo, los adoro”.

Revisa los comentarios entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola