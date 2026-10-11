11/ 10/ 2026 20:54

“Queremos que se indague”: Sindicato de trabajadores contratistas apunta a Codelco tras fatal alud en El Teniente

Luis Núñez, presidente del sindicato de trabajadores contratistas, se refirió al fallecimiento de Guillermo Guajardo en la División El Teniente de Codelco, quien murió tras un alud de barro y nieve. “Codelco no es capaz de dar una información concreta a la familia. Queremos que se indague por qué estaban los trabajadores sacando nieve, con casi cinco metros de nieve de altura, siendo que son sectores críticos”, exigió.