“Nunca le va a faltar nada a mis hijos”: Mauricio Pinilla desmintió rumores sobre pensión impaga de alimentos

Además, el exfutbolista aclaró que se encuentra en un proceso legal para determinar cuánto se pagará por concepto de alimentos.

Este jueves, Mauricio Pinilla desmintió los rumores donde lo acusaban de pensión impaga de alimentos por los tres hijos que tiene con Gissella Gallardo.

El exfutbolista aseguró que no existe un monto definido y explicó en qué se encuentra el proceso legal para determinar una cifra en esta materia.





¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio explicó: “Les quiero aclarar solamente que el tribunal está a cargo de decidir cuál va a ser la pensión correspondiente”.

En esa misma línea, agregó: “Como es normal y yo soy el hombre más responsable, voy a cumplir con lo que tenga que hacerse y pagar, pero por ahora no hay una pensión dictaminada, así que estamos esperando a que el tribunal decida”.

“El tribunal decide y se paga lo que corresponde; siempre lo he hecho y siempre lo haré y nunca le va a faltar nada a mis hijos, así que no se preocupen”, sentenció el exfutbolista.

Finalmente, Pinilla comentó que conversó directamente con quienes habían expuesto el rumor e hizo un llamado a guardar silencio: “Basta”, concluyó.

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