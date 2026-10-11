Familia confirma muerte de trabajador en El Teniente y cuestiona falta de información de Codelco

La familia del trabajador dio a conocer su fallecimiento tras el alud que dejó a tres personas atrapadas en El Teniente.

Se confirmó la muerte de Guillermo Guajardo, uno de los trabajadores afectados por el alud de barro que dejó a tres personas atrapadas en la División El Teniente.

Su familia dio a conocer la noticia durante la tarde de este domingo, luego de que se reportara el grave accidente y Codelco asegurara que habían iniciado el rescate de las víctimas.

La esposa de Guillermo, Ana María Urra, contó que “supe por el hijo de mi marido que él estaba involucrado en el accidente. Ahora supe que está fallecido”.

“Pero no por la empresa sino que por mi hermano mayor. Él nos llamó, estaba ayudando en el rescate y nos dijo que lo habían encontrado muerto” , agregó su hija.

En ese sentido, la joven cuestionó el manejo de la información de Codelco con su familia: “Hace medio me llamó la empresa para avisarme recién que había habido un accidente, que teníamos que tener fe y que teníamos que esperar que nos avisaran durante el transcurso del día”.

“Yo les dije que hace una hora sabía por mi hermano mayor que lo habían encontrado fallecido”, añadió. Además, afirmó que la empresa minera aún no se contacta con ellos para confirmarles su muerte.

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