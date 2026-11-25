De héroe a villano: Piloto de la PDI dio positivo a anfetaminas tras aterrizar de emergencia en calle de Peñalolén
Este miércoles se conoció un importante antecedente en el caso del piloto y funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que este fin de semana aterrizó de emergencia en la calle, en medio de un condominio de Peñalolén. El subcomisario Juan Palavecino, de la Brigada de Homicidios Sur de la región Metropolitana, dio positivo para el consumo de anfetaminas, por lo que el Ministerio Público inició una investigación penal en su contra.