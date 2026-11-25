25/ 11/ 2026 22:36

Votos en duda y licencias médicas: el incierto escenario de la acusación constitucional contra Rabat

La Cámara de Diputados se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de incertidumbre por los votos necesarios para su aprobación. Las licencias médicas de Pamela Jiles y Zandra Parisi complicaron los cálculos, aunque ambas podrían asistir voluntariamente. Mientras oficialismo y oposición buscan asegurar respaldos, especialmente en el PDG, las proyecciones apuntan a 67 votos a favor y 71 en contra, cifras que podrían variar ante eventuales ausencias o cambios de postura.