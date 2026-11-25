25/ 11/ 2026 22:42

Pirata Gate: Este jueves serán formalizados exalcalde de Coquimbo y vocalista de Los Viking’s 5

Este jueves 26 de noviembre, por la mañana, serán formalizados los 11 detenidos en el denominado Pirata Gate, la investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Coquimbo que se remonta a 2021. Entre quienes comparecerán están Pedro Barraza, vocalista de Los Viking’s 5, y el exalcalde Marcelo Pereira. Durante la audiencia, la Fiscalía expondrá los antecedentes reunidos en la indagatoria por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos públicos.