Chile a medias | 50 años de historia y 6 sin agua: piscina Antilén de Parquemet no abrirá este verano
A medias comenzó este miércoles la temporada de piscinas en el Parque Metropolitano. Mientras Tupahue abrió sus puertas con instalaciones renovadas, la emblemática piscina Antilén permanecerá cerrada por sexto año consecutivo, justo cuando está a punto de cumplir 50 años de historia. Desde Parquemet aseguran que ya estarían disponibles los recursos para su recuperación y proyectan una eventual reapertura, pero no para este verano.