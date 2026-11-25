25/ 11/ 2026 23:19

De un show impago a nueva licitación: Cara a cara con productor “funado” por artistas chilenos

José Alfredo Fuentes, Gloria Benavides, Horacio Saavedra y el fallecido Tommy Rey son algunos de los artistas chilenos que acusan de estafa a Leonel Llanos. El productor de eventos no les pagó su participación en un festival en Conchalí en 2023 y este año la Municipalidad de Recoleta volvió a contratarlo. CHV Noticias tuvo un cara a cara con Llanos en un reportaje en que se descubrieron preocupantes vacíos en la plataforma oficial de compras del Estado.