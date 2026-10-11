Codelco confirma la muerte de dos trabajadores tras alud en El Teniente

La empresa minera constató el fallecimiento de los dos hombres que se encontraban desaparecidos. Una de las muertes ya había sido confirmado por la familia.

Codelco confirmó la muerte de dos trabajadores contratistas tras el alud de nieve registrado esta tarde en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente.

Tras labores de búsqueda y rescate durante este domingo, la empresa minera constató el fallecimiento de los dos hombres que se encontraban desaparecidos producto del incidente.

De acuerdo con los antecedentes, tres trabajadores habían quedado atrapados, pero solo uno de ellos logró ser rescatado y trasladado a un centro asistencial.

“En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida”, expresó Codelco.





Asimismo, aseguró que “la seguridad y la vida de las personas constituyen un valor esencial e irrenunciable de su gestión y que su prioridad en estos momentos está puesta en la atención de esta emergencia“.

“Codelco continuará colaborando en el esclarecimiento de las circunstancias de este accidente y se mantendrá atenta a las medidas que tomen las empresas contratistas en el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos”, agregó la empresa.

Trabajadores fallecidos tras alud en El Teniente

Uno de los trabajadores fallecidos tras quedar atrapado en la nieve es Guillermo Guajardo, quien llevaba cinco meses prestando servicios en la División El Teniente.

Su familia confirmó su muerte durante la tarde de este domingo, luego de enterarse por un hijo de él que participó de su búsqueda.

Hasta el momento se desconoce la identidad del segundo trabajador que falleció producto del alud.