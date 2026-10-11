AHORA | Emergencia en El Teniente: Tres trabajadores quedaron atrapados tras alud

Uno de ellos fue rescatado y trasladado a un centro asistencial, mientras que se inició el rescate de los otros dos.

Durante la tarde de este domingo se produjo un accidente en el sector El Rajo de la División El Teniente de Codelco, producto de un alud de barro.

Según los antecedentes entregados por la empresa minera, tres trabajadores contratistas quedaron atrapados tras el incidente.

De acuerdo con Codelco, unas de las personas fue rescatada y traslada a un centro asistencial, mientras que los otros dos habrían sido ubicados y se habría iniciado su rescate.

Sin embargo, no se ha informado el estado de salud de los dos trabajadores que aún se encuentran atrapados.

“Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia”, afirmó la empresa.

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