25/ 11/ 2026 22:47

VIDEO | Captan a “bicichorros”: llegan en bicicleta y trepan balcones para robar en Ñuñoa y Providencia

Una banda de delincuentes en bicicletas se ha especializado en robar a departamentos trepando por los balcones, en las comunas de Ñuñoa y Providencia. Se trata de tres ladrones que hacen una cuidadosa labor de vigilancia previa y durante el delito. Vecinos de un condominio los sorprendieron durante la madrugada de este miércoles, luego de que cortaran la malla de una terraza para ingresar. Sin embargo, los denominados “bicichorros” alcanzaron a escapar.