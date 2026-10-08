“Lo único que quería era…”: Gala Caldirola rompió en llanto tras responder a Cote López y ella lanzó advertencia

López también expuso conversaciones donde se le acusa a Gala de supuestamente involucrarse en la relación amorosa de un futbolista e inventar información, pero borró las publicaciones a los minutos.

Este miércoles, Gala Caldirola rompió el silencio en Plan Perfecto y contestó a las declaraciones de Cote López en Instagram sobre la infidelidad con Luis Jiménez.

La modelo española rompió en llanto y minutos después, López utilizó su cuenta de Instagram para enviarle una advertencia por haberla nombrado.





¿Qué dijo Gala Caldirola?

“Todos los que ponen en duda que escribió ella el libro y que lo hizo con IA, yo no lo pongo en duda porque en un mes y medio ha contado 20 historias distintas”, comenzó diciendo Gala.

En esa misma línea, aseguró que lo que contó en Primer Plano “no es mi verdad, es la verdad” y, tras romper en llanto, acusó: “Es una contradicción detrás de otra”.

“Yo nunca quise que ella fuera parte de mi relación con Luis; ella se involucró, ella se metió en la relación”, aseguró Caldirola.

Por otra parte, la modelo le envió un mensaje a Cote donde señaló: “No te deseo mal, nunca quise hacerte daño, simplemente transparentar lo que pasó”.

“A mí no me beneficia en nada hacerle daño a ella (…) Yo lo único que quería era ser feliz con Luis”, dijo Gala, quien hizo hincapié en que el culpable de esta situación es Jiménez porque era él quien estaba en una relación.

Sin embargo, respecto a la infidelidad, comentó: “Ya se supo que no fue una vez, fueron varias veces; fue antes de que yo me fuera a Qatar, cuando yo tenía las maletas listas”.

¿Qué dijo Cote López?

La situación molestó a Cote, quien utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una dura advertencia a Gala.

“Vuelve a nombrarme y cada vez que lo hagas…”, comenzó diciendo López, quien agregó que compartirá un polémico contenido que involucraría a Caldirola.

“Yo ya asumí mi error y te pedí disculpas. Basta de querer dejarme de loca”, dijo finalmente López, quien borró las publicaciones minutos después.

Revive el momento: