24/ 11/ 2026 21:39

“Una mujer extraordinaria”: expresidenta Michelle Bachelet acudió a velorio para despedir a Delfina Guzmán

Diversas muestras de afecto y homenajes han marcado la despedida a la actriz Delfina Guzmán tras su deceso a los 98 años. Hasta el lugar donde se realiza su último adiós llegó expresidenta Michelle Bachelet, quien dedicó sentidas palabras a la artista, lamentó que no haya recibido el Premio Nacional en vida y acompañó a su familia, destacando su amor por el país y que se mantuvo lúcida y con sentido del humor.