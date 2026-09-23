“Premonitorio”: El capítulo de Gala Caldirola en la Divina Comida grabado antes de infidelidad de Luis Jiménez

La española será parte del episodio que se emitirá este sábado, donde habló de su relación con el Mago antes de que se destapara la polémica infidelidad.

En la previa al estreno de un nuevo episodio de La Divina Comida, Gala Caldirola se refirió a los dichos sobre su relación con Luis Jiménez en el programa estelar de Chilevisión.

La española grabó el capítulo junto a su dupla Oriana Marzoli hace alrededor de dos meses, antes de irse a vivir a Qatar con el exfutbolista y de haber sufrido una polémica infidelidad.

En el adelanto del episodio que se emitirá este sábado 26 de septiembre, luego de CHV Noticias Central, se reveló que Gala afirmó en esa instancia: “Yo podría seguir al fin del mundo a Luis”.

Además, durante una dinámica, le consultaron si perdonaría una infidelidad y ella lo rechazó por completo. “Yo jamás. Lo mato. Ninguna posibilidad”, expresó.





Gala Caldirola aborda en entrevista sus dichos sobre Luis Jiménez en próximo episodio de La Divina Comida

Este martes, en conversación con Página 7, Gala afirmó que “no pasa nada. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que he dicho, ni tampoco de lo que he sentido, porque para mí fue de corazón” .

“Este capítulo no se lo pueden perder porque, además de premonitorio, me fue muy bien y me lo pasé increíble con Oriana“, agregó.

Asimismo, Caldirola comentó: “Ojalá que lo vea todo el mundo porque en realidad fue un muy buen capítulo. Yo conecto mucho con la cocina, me encanta cocinar y fue genial. Además, conocimos a esta pareja de padre e hijo, muy majos y simpáticos”.

En el próximo episodio de La Divina Comida: Desafío Duplas, Gala y Oriana Marzoli se enfrentarán al actor Francisco López y su hijo Pepe, abogado y creador de contenido.

“Primera vez que hacemos un proyecto distinto con Oriana. Nunca en la vida me hubiera imaginado que terminaríamos cocinando en mi casa. No se lo pueden perder, va a estar muy bueno”, concluyó la española.