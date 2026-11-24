La finalista de Gran Hermano apuntó al mal estado de las rutas, las curvas peligrosas y el exceso de camiones en la isla, haciendo un urgente llamado a las autoridades para evitar nuevos siniestros viales.

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya Sin Glamour, fue hasta sus historias de Instagram para exigir una doble vía para Chiloé tras el fatal accidente registrado el domingo que costó la vida de una familia completa.

En tragedia, vale recordar, falleció un matrimonio y sus cuatro hijos menores, generando profundo dolor en la isla, donde los vecinos despidieron a las víctimas en una multitudinaria convocatoria.

Oriunda de la isla, la finalista de la primera temporada de Gran Hermano usó sus redes sociales para lamentar el hecho y exigir a las autoridades medidas urgentes en las rutas locales para prevenir nuevos siniestros.

“Qué triste es ver una familia completa que haya fallecido en las carreteras de acá de Chiloé. Niños debatiéndose entre la vida y la muerte”, comenzó lamentando en su video.

“No más muertes en nuestras carreteras en Chiloé. Pedimos, y ahora tenemos que alzar la voz todos como chilotes, la doble vía”, manifestó exigiendo no aplazar más la obra.





La cruzada de Pincoya para prevenir nuevos accidentes

La exchica reality aprovechó la plataforma para advertir sobre los riesgos viales: “Nuestras carreteras son peligrosas, muchas curvas, pasan muchos camiones que pasan por sobre el eje central”.

Además, atribuyó el peligro al mal estado vial y la lluvia: “Sí es producto también del pavimento resbaladizo, donde las carreteras son angostas”, agregó en su mensaje.

“Necesitamos la doble vía, que no haya más muertes. Necesitamos, como chilotes, tener carreteras en buen estado (…) Necesitamos pronto una solución”, concluyó.

Mira el video a continuación: