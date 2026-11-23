Las víctimas, dos adultos y cuatro menores de entre 3 y 15 años, viajaban en un mismo automóvil desde Quellón, mientras que un niño de 6 años fue trasladado de urgencia a Puerto Montt.

Una tragedia ocurrió en Chiloé, región de Los Lagos, donde seis personas perdieron la vida tras una colisión múltiple en la Ruta 5 Sur, en el tramo que conecta Dalcahue con Ancud.

Los fallecidos corresponden a dos adultos y cuatro menores, todos integrantes de la familia González Núñez, quienes viajaban en un mismo automóvil desde Quellón.

Las víctimas menores tenían 3, 5, 12 y 15 años, mientras que los adultos fueron identificados como Francisco y Bexy. Todos murieron producto de la fuerza del impacto.

Entre los sobrevivientes hay tres funcionarias de Carabineros que se encontraban de franco junto a dos menores de edad, quienes se trasladaban a una actividad deportiva.





Niño sobreviviente fue trasladado de urgencia a Puerto Montt

Uno de los niños que resultó lesionado tras una colisión múltiple en Chiloé fue trasladado de urgencia a Puerto Montt.

El menor, de 6 años, fue trasladado desde el Hospital de Castro hasta el Hospital de Puerto Montt en una ambulancia del SAMU, debido a una lesión en la columna que requiere una intervención quirúrgica a cargo de un neurocirujano.

Se informó que el menor es hijo de una pareja de funcionarios de Carabineros de la 1ª Comisaría de Ancud. Su padre no viajaba en el vehículo, pero llegó hasta el Hospital de Castro tras el accidente. Su madre, en tanto, sí se encontraba en el automóvil.

La investigación de la fatal colisión quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT).