“Prometo continuar con tu legado”: Sammis Reyes atraviesa sensible pérdida familiar y compartió emotivo mensaje
“Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta”, sinceró Sammis.
Durante la madrugada de este lunes, Sammis Reyes impactó a sus seguidores en redes sociales tras informar que atraviesa un complejo momento familiar.
El deportista compartió fotografías donde incluso aparece con Emilia Dides y escribió un sensible mensaje de despedida.
El emotivo mensaje de despedida de Sammis Reyes
A través de su cuenta de Instagram, Sammis detalló: “Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta”.
Aunque no aclaró el parentesco que mantiene con esta persona, escribió: “¡Te amo, mi viejita hermosa!”.
“Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra”, sinceró Sammis.
Finalmente, el deportista recibió mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de figuras públicas e incluso de Emilia Dides, su pareja, quien escribió: “Un angelito”.
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