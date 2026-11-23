“Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta”, sinceró Sammis.

Durante la madrugada de este lunes, Sammis Reyes impactó a sus seguidores en redes sociales tras informar que atraviesa un complejo momento familiar.

El deportista compartió fotografías donde incluso aparece con Emilia Dides y escribió un sensible mensaje de despedida.





El emotivo mensaje de despedida de Sammis Reyes

A través de su cuenta de Instagram, Sammis detalló: “Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta”.

Aunque no aclaró el parentesco que mantiene con esta persona, escribió: “¡Te amo, mi viejita hermosa!”.

“Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra”, sinceró Sammis.

Finalmente, el deportista recibió mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de figuras públicas e incluso de Emilia Dides, su pareja, quien escribió: “Un angelito”.

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