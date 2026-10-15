“Sacó de los dos”: Emilia Dides y Sammis Reyes muestran rostro de su hija y emocionan con tierno registro

A través de Instagram, la actual jurado de Fiebre de Canto publicó una serie de fotografías junto a la pequeña. Por su parte, Sammis sorprendió con un registro del momento en que le dice “papá”.

Emilia Dides y Sammis Reyes decidieron mostrar por primera vez el rostro de su hija Mía en redes sociales, compartiendo tiernas imágenes y un particular video.

A través de Instagram, la actual jurado de Fiebre de Canto publicó una serie de fotografías junto a la pequeña, donde se logra apreciar que ya le están apareciendo sus primeros dientes.

“Qué choclitos tan preciosos”, “ya era hora de que el mundo conociera a esta princesa tan hermosa”, “es igual a ti”, “esos ojos” y “me muero”, fueron parte de las reacciones de los usuarios.





Emilia Dides y Sammis Reyes comparten tierno momento

Por su parte, Sammis Reyes también generó una ola de comentarios al compartir un video en compañía de Emilia Dides y su hija.

En el registro se observa el momento en que Mía dice “papá”, provocando la emoción de la pareja. “Gracias Dios y Emilia Dides por darme el mejor regalo de mi vida. Las amo con todo mi corazón“, dijo el deportista.

Algunos seguidores reaccionaron con mensajes como “qué rico verlos juntos”, “el verdadero 50 y 50, se parece a ambos”, “una mezcla perfecta” y “sacó de los dos”.

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