Niño se lució entrevistando a Emilia Dides y la sorprendió con pregunta: “Nunca me lo había cuestionado”

El encuentro se produjo durante una visita de la jurado de Fiebre de Canto a Punta Arenas. Maxi Saldivia, joven de 15 años, impactó a la cantante con dos preguntas sobre su experiencia en Miss Universo.

Emilia Dides protagonizó una tierna y espontánea entrevista con Maxi Saldivia, joven creador de contenido de 15 años que ha ganado popularidad en TikTok por sus conversaciones con distintas figuras de la música y el espectáculo.

El encuentro se produjo durante una visita de Dides a Punta Arenas, ciudad que, según contó, conocía por primera vez. “Vengo a conocer todo aquí. El frío, así que aprobado por mí”, comentó al inicio de la conversación.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Maxi comenzó a preguntarle directamente por su experiencia en Miss Universo, certamen en el que representó a Chile y consiguió instalarse entre las favoritas del público.

“¿Pensaste llegar tan lejos y ser la favorita del público?”, quiso saber el adolescente. “No, ni en mis mejores sueños pensé algo así, pero empezó a pasar, fue una realidad y lo tuve que aprovechar y guardar en mi corazón por siempre”, respondió Emilia.

La pregunta que sorprendió a Emilia Dides

Luego vino una pregunta que incluso tomó por sorpresa a la jurado de Fiebre de Canto: “¿Qué crees que te faltó para ganar en el Miss Universo?” . Ante esto, respondió: “Qué buena pregunta, nunca me lo había cuestionado”.

“Yo creo que quizás fui muy loca”, señaló entre risas. “Mi personalidad es más bien… soy bien llevada a mis ideas y quizás en un concurso donde se busca algo más cuadrado, yo no sé si soy tan cuadrada. Soy más rebelde, por así decirlo”, explicó.





La cantante agregó que sus “pelos raros” y “looks raros” pudieron llamar la atención durante el concurso, aunque planteó que quizás ese estilo no encajó de la misma manera con lo que buscaba la organización.

“¿Qué crees que sería de ti si nunca hubieras ingresado al Miss Universo?” , consultó el tiktoker, sorprendiendo nuevamente a la artista. “Qué buena pregunta. Me encanta, Maxi, tus preguntas”, reaccionó Emilia.

“Yo creo que hubiera sacado música antes, quizás. Dejé muy en stand-by sacar mi propia música”, contestó la modelo.