Jennifer Galvarini junto a Dani Muñoz tomaron el pulso ciudadano respecto al lugar donde se instalará la Casa de Cristal, la cual debutará esta tercera temporada de Gran Hermano Chile.

La Casa de Cristal de Gran Hermano Chile ha causado mucha conmoción entre el público y, frente al misterio de su ubicación, surgieron diversas teorías.

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, recorrió las calles de Santiago junto a la reportera Daniela Muñoz para conocer las impresiones de la gente respecto a este reciente anuncio.

El Parque Araucano, Plaza Baquedano y el Costanera, fueron algunos de los lugares donde creen que posiblemente sea instalado este innovador inmueble.

¿De qué trata la Casa de Cristal?

La Casa de Cristal es una estructura transparente que albergará a cuatro participantes desconocidos, quienes deberán convivir por una semana completamente expuestos ante el público.

El grupo será observado 24 horas al día y, una vez transcurrido el tiempo, el público votará para elegir al primer jugador oficial del reality.

¿Se podrá ver EN VIVO lo que ocurra en la Casa de Cristal?

La audiencia también podrá seguir el minuto a minuto de lo que haya pasado mediante una transmisión continua.

La señal podrá ser vista a través de la app MICHV y del canal de Chilevisión en YouTube.

Revisa el momento aquí: