Se trata de la segunda interrupción por emergencia médica que sufre la Línea 1 del tren subterráneo este martes. Según informaron a través de X, la normalización de la ruta podría tardar más de una hora.

La tarde de este martes, el Metro de Santiago anunció una nueva suspensión de sus servicios, esta vez en la Línea 1.

Según informó el tren subterráneo en su cuenta de X, la ruta está disponible solo entre las estaciones San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

De esta forma, estarían sin servicio las estaciones: Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

De igual manera, señalaron que la combinación de las líneas 1 y 6 en Los Leones se mantiene cerrada.

Acorde a lo informado, se trataría de una emergencia médica, y la normalización del servicio podría tardar más de una hora.