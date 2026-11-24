La actriz, que estuvo casada con Juan Cristóbal Meza, hijo de Delfina Guzmán, compartió una emotiva despedida en la que recordó la primera vez que se vieron y las tardes que pasaron juntas. “Despido a alguien que tuvo un lugar muy especial en mi vida”, afirmó.

Tras la muerte de Delfina Guzmán a los 98 años, Nicole Block compartió un mensaje para despedir a su exsuegra.

La actriz, quien fue esposa de Juan Cristóbal Meza, hijo de Guzmán, recordó el cariño que las unió y el lugar que la intérprete tuvo en su vida.

“Delfina querida… Hoy se va una mujer extraordinaria. El mundo despide a una de las grandes actrices de nuestro país. Yo despido a alguien que tuvo un lugar muy especial en mi vida”, escribió Block.





Nicole Block recordó su primer encuentro con Delfina Guzmán

En su mensaje, Block contó que la primera vez que se vieron fueron juntas a un vivero.

“ Todavía recuerdo la primera vez que nos conocimos. Fuimos juntas a un vivero. Quizás no había mejor lugar para comenzar a conocerte, con ese amor tan tuyo por las plantas y los jardines”, indicó.

También evocó las tardes en que se hacían la manicura y Guzmán le contaba historias. “Recuerdo tu balcón, siempre precioso, lleno de vida y cuidado. Las tardes en que nos hacíamos la manicura mientras me contabas historias entrañables, de esas que una quisiera seguir escuchando para siempre“.





“Son recuerdos sencillos, pero inmensos para mí. Momentos que guardaré con una ternura infinita y que nunca voy a olvidar“, agregó Block.

La actriz cerró su despedida con un agradecimiento. “Me quedo con tu recuerdo, con tu cariño y con la gratitud de habernos encontrado en esta vida. Gracias por todo, Delfina querida. Te voy a extrañar mucho. Vuela“.