Conmoción por muerte de joven deportista y bailarín en La Araucanía: Habrá 4 días de duelo comunal

Alejandro Cortés Sanhueza, de 22 años, murió tras una colisión entre su motocicleta y un vehículo cuando se dirigía a la casa de sus padres. A través de redes sociales, organismos públicos y su ballet folclórico dedicaron emotivas despedidas.

La muerte de Alejandro Cortés Sanhueza, de 22 años, provocó profundo pesar en la comuna de Teodoro Schmidt, en la región de La Araucanía.

El joven deportista y bailarín murió tras una colisión entre su motocicleta y un vehículo cuando se dirigía a la casa de sus padres.

El accidente ocurrió en el sector Isla Licán Chica, en la ruta que conecta Teodoro Schmidt con Hualpín. A consecuencia del impacto, ambos vehículos se incendiaron.

Alejandro era estudiante de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de La Frontera (UFRO). Además, colaboraba con organismos comunales y clubes deportivos, y formaba parte de una agrupación de danza folclórica.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas por la SIAT de Carabineros.





Decretan cuatro días de duelo comunal

La Municipalidad de Teodoro Schmidt anunció cuatro días de duelo comunal en reconocimiento al aporte del joven, quien también colaboraba en el Programa de Promoción de la Salud.

“ Alejandro dejó una huella imborrable a través de su destacado trabajo en el Programa de Promoción de la Salud, su dedicación motivando a jóvenes en el vóleibol y su talento como integrante del Ballet Municipal Wangulen”, expresó el municipio.

La institución también destacó su cercanía con la comunidad: “Agradecemos profundamente su compromiso con la juventud y su valioso aporte al desarrollo deportivo y cultural de Teodoro Schmidt”.

Su vínculo con el deporte se extendía a Toltén, donde se desempeñaba como monitor de los talleres municipales formativos de vóleibol para jóvenes.

Desde ese municipio enviaron sus condolencias a la familia, amigos e integrantes del Club Volten, y resaltaron “el profesionalismo, pasión, dedicación, entusiasmo y aporte que entregaba en cada jornada Alejandro, al desarrollo del Voleibol en la comuna”.

La emotiva despedida de su ballet folclórico

Una de las despedidas más emotivas fue la del Ballet Municipal Wangulen, agrupación de la que Alejandro formaba parte y donde era conocido cariñosamente como “Janito”.

“Esta partida nos duele, fuimos una familia en la cual Alejandro fue un pilar fundamental para ser lo que somos ahora”, manifestaron sus compañeros.

En su mensaje recordaron su alegría durante los ensayos, su preocupación por el elenco y el talento que desplegaba en cada presentación.

“Te recordaremos siempre como el bailarín que siempre sacaba una sonrisa, que siempre daba gusto ver cómo te apropiabas del escenario y hacías gozar al público”, señalaron.

La agrupación también evocó gestos cotidianos, como las sopaipillas que donaba cuando recibían a elencos visitantes, y cerró su despedida con un sentido mensaje: “Recordaremos para siempre la huella que marcaste en este equipo y te extrañaremos demasiado, querido Janito”.