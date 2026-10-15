Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia apertura de dos consulados de Chile en Venezuela

Las oficinas consulares en Caracas y Puerto Ordaz iniciarán una reanudación progresiva de sus actividades a partir del lunes 19 de octubre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciarán sus funciones, de manera parcial, a partir del lunes 19 de octubre . A partir de la mencionada fecha, se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites.

Posteriormente, a partir del lunes 26 de octubre, se podrán tramitar documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.





El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó que la apertura de los dos consulados será muy útil para los chilenos que residen en Venezuela. “Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”, señaló.

“Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”, agregó el canciller Pérez Mackenna.

La reapertura de los consulados chilenos en Venezuela se da tras el cese de los servicios en enero de 2025, ocasionado por la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países.