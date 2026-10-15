“La sigo amando mucho”: Esposo de Coni Piccoli compartió sensible mensaje y explicó las razones del quiebre

Nicolás Achá dedicó emotivas palabras a quien considera “la persona más importante en mi vida y seguramente lo será por siempre”.

Este miércoles, Nicolás Achá, el esposo de Coni Piccoli, rompió el silencio tras la confirmación del quiebre matrimonial con la participante de Fiebre de Canto.

El hombre dedicó un emotivo mensaje, donde hizo un repaso por los 10 años de relación con Coni y aseguró que la relación no terminó por falta de amor.





¿Qué dijo el esposo de Coni Piccoli?

A través de su cuenta de Instagram, Nicolas declaró: “Fueron 20 años de historia donde nos conocimos de adolescentes, sin saber que la historia nos juntaría años después”

En esa misma línea, agregó: “Han sido 10 años juntos hermosos, en donde no solo es mi esposa, es mi pilar, mi mejor amiga, mi compañera y el amor de mi vida”.

Achá también aseguró que Piccoli “fue y es la persona más importante en mi vida y seguramente lo será por siempre”.

“Por mi parte, la sigo amando mucho y la voy a amar siempre, incluso más que el primer día, pero hoy queremos cosas distintas para el futuro”, dijo Nicolás sobre las razones del quiebre.

El hombre hizo hincapié en que planeaba “una vida entera” junto a quien consideraba su familia, reflexionando en torno a cómo la separación probablemente les permita encontrarse a sí mismos.

“Pienso desde el primer día y pensaré por siempre que es una mujer maravillosa y bondadosa (…) no muchos sabían, pero es una mujer tan talentosa, sensible y buena de alma y me encantaría que todo el mundo lo sepa”, indicó Nicolás.

Achá explicó que Coni se encuentra en una etapa distinta de vida, reconociendo que merece destacar, y aclaró que “siempre que pueda, la voy a defender y proteger como siempre lo hice, como su fan número 1”.

Nicolás acompañó la publicación con una serie de registros de su vida diaria, acompañados por sus mascotas, tanto perros como gatos.

“Nos prometimos e imaginamos cosas que la vida no nos permitió lograr y, aunque mi sueño era una familia enorme, la vida nos dio una familia de 5 . Hicimos planes que hoy solo existen en la imaginación, y aunque el tiempo siga avanzando, nada ni nadie podrá quitarle el valor a todo lo que vivimos juntos”, declaró.

Finalmente, concluyó: “A veces amar también es aceptar que alguien no llega a tu vida para quedarse para siempre, sino que hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo y, al enseñarnos eso, estarán presentes por siempre”.

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