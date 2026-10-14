Coni Piccoli anunció su quiebre matrimonial tras una década de relación: “Cerrar ciclos también es querer”

La participante de Fiebre de Canto se casó en 2023 con Nicolás Achá y a través de sus redes sociales contó que decidieron tomar caminos separados tras 10 años de relación.

Coni Piccoli compartió una noticia personal con sus seguidores y confirmó que decidió separarse de su marido, Nicolás Achá , con quien estuvo durante una década.

A través de una publicación en redes sociales, la participante de Fiebre de Canto explicó que ambos tomaron caminos separados, en medio de un proceso que describió como difícil para los dos, pero marcado por el cariño y el respeto mutuo.

“Con Nico decidimos tomar caminos separados, es un proceso difícil para ambos, pero hay mucho amor y cariño”, expresó, destacando la importancia que mantiene su expareja en su vida tras los 10 años de relación.





En su publicación, la influencer también dedicó palabras a la historia que construyó junto a quien fuera su marido, dejando en claro que el término de su relación no borra los años que compartieron.

“Hay historias que siempre serán parte de nosotros, aunque la vida nos lleve por caminos distintos”, escribió.

Además, reflexionó sobre el significado de cerrar una etapa y la importancia de escuchar los propios sentimientos. “A veces cerrar ciclos también es parte de querer y de crecer, de escucharnos y de ser fieles a lo que sentimos”, agregó.

El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que aparece de espaldas, junto a su perro y frente a un lago rodeado de montañas, una imagen que acompañó el tono íntimo de sus palabras.

“Gracias a todos por el cariño y el respeto en esta nueva etapa de nuestras vidas”, concluyó.



Coni Piccoli y Nicolás Achá se casaron en 2023

Coni Piccoli y Nicolás Achá contrajeron matrimonio en diciembre de 2023, luego de varios años de relación y tras comprometerse en 2021.

La celebración se llevó a cabo en el centro de eventos Hilaria, ubicado en Huechuraba, donde los novios disfrutaron de una jornada marcada por la emoción y los festejos.

En esa oportunidada, la ceremonia incluyó un rito simbólico y una fiesta en la que ambos compartieron con sus invitados y Coni Piccoli lució un vestido blanco con una larga cola y un pronunciado escote en la espalda.