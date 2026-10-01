“¿Ahora sí?”: Coni Piccoli respondió con irónico video a duras críticas de Vasco Moulian en Fiebre de Canto

Luego de que el jurado calificara su última presentación en el programa como “fome”, la cantante decidió acudir a sus redes sociales para enfrentar los cuestionamientos.

Tras un acalorado momento que se vivió la noche de este miércoles en Fiebre de Canto, Coni Piccoli fue hasta sus redes sociales para responder las críticas que hizo Vasco Moulian a su última presentación.

Mediante un registro en el que aparece interpretando Corazón Partío de Alejandro Sanz, la cantante se tomó con humor y contestó con ironía a las palabras del miembro del jurado.

Así, mientras simulaba cantar la emblemática canción del artista español, comenzó a mover exageradamente su cabeza y pelo, en alusión a las mejoras que pidió Moulian a sus futuras actuaciones.

“Lo que espera Vasco de mí”, escribió Piccoli en el encabezado, con evidente tono humorístico. A modo de remate, agregó una pregunta dirigida al evaluador: “¿Ahora sí?”.





La dura evaluación de Vasco a Coni Piccoli

Vale recordar que tras la presentación de Coni Piccoli en el programa de Chilevisión, Vasco Moulian entregó una dura evaluación al calificar su presentación como “fome”, aun cuando destacó su afinación.

“Cumple, es afinada, y ya. Me cuesta entenderme, entender lo que te quiero decir, pero encuentro que no tiene ni un brillo, fome”, sostuvo en el estelar.

“ Te hace falta chasconearte para sorprendernos . Cumple siempre, pero falta que chasconees al público, que pase algo”, afirmó, para luego agregar: “Es que tú eres muy especial, y las presentaciones las encuentro muy parejas y fomes, es lo que me pasa”.

Mira el video a continuación: