En la ruta por el Oscar: Mariana Di Girolamo fue elegida como “actriz a seguir” por Variety

La prestigiosa revisa reunirá a la chilena y a los otros talentos seleccionados en un reportaje que publicará el 7 de octubre, mientras que el Festival de Cine de Newport Beach los homenajeará en California.

La actriz chilena Mariana Di Girolamo fue seleccionada por la revista Variety dentro de su listado de jóvenes intérpretes “promesa a observar” durante los próximos meses en la industria cinematográfica.

La artista fue considerada gracias a su aplaudido papel coprotagónico en la comedia dramática Wild Horse Nine, dirigida por Martin McDonagh y que llegará a cines nacionales a inicios de noviembre.

Esta iniciativa del prestigioso medio estadounidense se realiza desde 1998 y, entre los seleccionados de años anteriores hay 35 ganadores y nominados a los premios Óscar , como Mahershala Ali, Timothée Chalamet y Brie Larson.

En el caso del 2026, la connacional comparte listado con Inde Navarrette, quien interpretó a Nikki en la película de terror Obsession, Jaafar Jackson, quien interpretó a Michael Jackson en Michael y Guitarricadelafuente, protagonista de La Bola Negra.

Todos los elegidos serán protagonistas de un reportaje en la edición del próximo 7 de octubre de la revista y, a su vez, serán homenajeados en el Festival de Cine de Newport Beach.





Di Girolamo en la carrera por el Oscar

Di Girolamo ha cosechado elogios de varios medios especializados por su trabajo en la cinta que rodó en Rapa Nui, llegando a posicionarse, inclusive, en la competitiva carrera por el Oscar, en la categoría Mejor Actriz de Reparto.

The Hollywood Reporter señaló que “ofrece una interpretación encantadora”, mientras que el portal Deadline destacó la “aguda autenticidad” que le da Mónica en Wild Horse Nine.

En conversación con el medio español Kinotico, aseguró que “es una locura preciosa” la posibilidad de llegar a los Premios de la Academia, aunque manifestó que “de todas maneras prefiero concretar mis energías y ánimos en lo que estoy viviendo hoy“.