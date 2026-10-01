Pdte. Kast abordó agresiones durante marcha Confech: “Tienen que respetar al que piensa distinto”

El mandatario también recordó que el Presupuesto 2027 busca mantener los derechos sociales y que materias como gratuidad en la educación ya están contempladas.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que durante este jueves recorrió la Alameda en Santiago, e hizo un llamado a respetar a quienes tienen posturas diferentes.

Bajo la consigna de “Ni un peso menos para la educación”, la movilización se llevó a cabo desde Plaza Baquedano hacia el poniente con consignas ante eventuales recortes en educación asociados al Presupuesto 2027.

Pero en medio de la manifestación ocurrió un conflicto entre estudiantes de las colectividades de Solidaridad UC y Movimiento Gremial de la Pontificia Universidad Católica (PUC), quienes denunciaron haber sido agredidos por otros manifestantes.





Al ser consultado por la situación, José Antonio Kast recalcó que quienes se manifiestan deben hacerlo respetando a quienes piensan distinto.

“Hoy día se produjo una manifestación en Santiago, que es legítima, que los estudiantes están levantando la voz por defender sus derechos“, señaló el mandatario.

En esa línea, señaló que el Presupuesto 2027 busca mantener los derechos sociales y aseguró que materias como las pensiones y la gratuidad están contempladas.

“Esperamos que entiendan que en el presupuesto hemos hecho todo por mantener los derechos sociales, y que todo el tema de las pensiones, de la gratuidad, está cubierto”, aseguró.

“Pero cuando uno se manifiesta, también tiene que respetar al que piensa distinto, tiene que respetar la propiedad ajena. Y hoy día se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto, y eso no puede volver a ocurrir”, agregó.