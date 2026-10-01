Presidente Kast por Reforma de Seguridad en el Congreso: “No tengo ningún problema en retirarla”

Desde la región de Antofagasta, el mandatario se refirió al proyecto alternativo que surgió en la Cámara de Diputadas y Diputados y mostró su disposición a apoyar cual sea la iniciativa, con tal de “volver a ser el país más seguro”.

El presidente José Antonio Kast abordó la tarde de este jueves la discusión en torno a la Reforma de Seguridad que se encuentra en el Congreso y ha generado amplio debate tanto al interior del oficialismo como entre parlamentarios.

Desde la ceremonia de primera roca del proyecto Cuarta Línea de Molienda de Sierra Gorda SCM, que contempla una inversión de US$725 millones en la Región de Antofagasta, el mandatario expresó su disposición a retirar la iniciativa de la Cámara de Diputados.

“A nosotros lo que nos importa es derrotar al crimen organizado. Quién se adjudique la autoría de una ley, de una reforma, la verdad es que a mí no me importa y creo que a los chilenos tampoco“, comenzó diciendo sobre la reforma.





En esa línea, señaló que “hicimos una presentación de una reforma constitucional, puede que no haya sido del gusto de los parlamentarios“. Para luegro agregar: “Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla , pero busquemos un consenso”.

“El Senador Araya tiene la misma intención que tenemos nosotros, ojalá más senadores y diputados se sumen, ojalá la Senadora Vodanovic se sume. Porque ella también hizo la presentación de una reforma constitucional para administrar las cárceles.”

Finalmente, Kast recalcó que “lo que nos importa es avanzar, no quedarnos en las discusiones políticas de si mi reforma es mejor que la tuya”. “Éramos el país más seguro y vamos a volver a serlo, más allá de quien firme o no firme una reforma constitucional”, cerró.