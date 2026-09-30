La condición del gobierno para retirar su reforma de seguridad: Texto alternativo sería clave

La posibilidad fue abordada este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado, en medio de las conversaciones para destrabar una iniciativa que ha generado reparos tanto en la oposición como en sectores oficialistas.

El gobierno se abrió a retirar su reforma constitucional en materia de seguridad, pero puso como condición que los parlamentarios presenten un texto alternativo que recoja los objetivos que busca el Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.

La posibilidad fue abordada este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado, en medio de las conversaciones para destrabar una iniciativa que ha generado reparos tanto en la oposición como en sectores oficialistas.

La condición del gobierno para retirar reforma de seguridad

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que está disponible para modificar e incluso retirar su propuesta si la nueva reforma parlamentaria contempla las herramientas que considera necesarias.

“Si eso supone que otros parlamentarios presenten una reforma constitucional que trate los elementos y fines que el gobierno estime necesarios, no hay inconveniente en retirar la reforma, no hay inconveniente en efectuar modificaciones , no hay inconveniente en efectuar indicaciones”, afirmó.





Entre los cambios que contempla el texto alternativo se encuentra descartar la creación de un nuevo estado de excepción, una de las principales propuestas del proyecto original.

En cambio, se buscaría fortalecer el actual estado de emergencia, incorporando la “amenaza a la seguridad pública” entre las causales para decretarlo y estableciendo un plazo inicial de 30 días antes de requerir la intervención del Congreso. También se plantea abordar constitucionalmente el crimen organizado y avanzar en la segregación penitenciaria.

El proyecto alternativo que surge desde el Congreso

La propuesta que trabajan parlamentarios también eliminaría la posibilidad de interceptar telecomunicaciones contemplada en la iniciativa original. El nuevo texto ha sido trabajado, entre otros, por los senadores Arturo Squella (REP), Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PPD), y podría ser presentado durante los próximos días.

Sin embargo, las conversaciones todavía no aseguran un respaldo transversal dentro del Congreso.

Precisamente, el apoyo político será clave para el futuro de la reforma, que necesita un quórum de cuatro séptimos para avanzar. Por ahora, parte de la oposición ha manifestado reparos al texto que se encuentra en preparación, mientras el Ejecutivo espera conocer formalmente la propuesta antes de adoptar una decisión definitiva.